نجح مصور سعودي في التقاط صورة مذهلة لمرور طائرة على أحد الأحياء في شرق مدينة جدة، حيث كان القمر في وقت الغروب، وبدت الطائرة أمام القمر مباشرة.





وقال أحمد السفياني في تصريحات صحفية: “كانت هذه الصورة بمثابة تحدٍ بالنسبة لي.. شعرت بنشوة الانتصار عند التقاطها بعدسة كاميرتي”.

ونالت الصورة إعجاب الكثيرين، إذ نجح المصور في توثيق لحظة مرور الطائرة من أمام ظهور القمر في 3 لقطات بديعة.

مصور سعودي يلفت أنظار العالم

يذكر أن الصورة ليست الأولى من نوعها للمصورين السعوديين، فقد نجح المصور السعودي عبدالعزيز العتيبي، في جذب أنظار العالم من خلال صورة أشار من خلالها إلى معنى الفقد، منذ 2014..

والتقط عبدالعزيز العتيبي الصورة بالقرب من مدينة ينبع الساحلية كجزء من مشروع فني حول الأطفال اليتامى، والطفل في الصورة هو ابن أخيه إبراهيم العتيبي، الذي كان في التاسعة من عمره.

وقال العتيبي إن الهدف كان التقاط صورة مميزة تبقى في أذهان الناس، متابعًا: طلبت من ابن أخي إحضار وسادة وبطانية، وكانت الفكرة هي صنع قبرين ثم ينام إبراهيم بين هذه القبور للتعبير عن شعور الأمان مع الوالدين، حتى لو كانا جثتين بلا روح.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس، قال العتيبي إنه شاهد صورته أسيء تفسيرها عدة مرات، ونشر صورًا لما وراء كواليس التقاط الصورة المميزة لإثبات أن كل شيء تم تنظيمه.