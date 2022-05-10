استبشر أهالي محافظة جدة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة.

والأسبوع الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أوامر ملكية بتعيين 3 محافظين جدد أحدهم في جدة.

وصدر الأمر الملكي بتعيين “الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظاً لجدة بالمرتبة الممتازة”.

وتعددت مطالب الأهالي لـ محافظ جدة الجديد الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن عبدالله بن جلوي آل سعود، آملين في النهوض بالمحافظة، وجعلها من أجمل وأرقى محافظات المنطقة على الإطلاق لمكانتها وما حباها الله به من مقومات على جميع الأصعدة المادية والبشرية والجغرافية والمناخية.

وتشمل مطالب أهالي جدة ما يلي:

– طريق دائري جديد

– إزالة الشاليهات لأنها تعتبر عشوائيات وحاجزة البحر عن الناس

– عمل مترو يربط أحياء جدة

– عدم صب الصرف في البحر

– عمل مدينة مائية عالمية

– عمل حديقة حيوان عالمية

– عمل ملاهي أطفال وكبار عالمية

– عمل سوق سمك جديد مع مطاعم وجلسات وسوق

– إنشاء مستشفيات في المناطق البعيدة

جودة الحياة والقضاء على العشوائيات

ومن ضمن مطالب الأهالي أيضا كمارصدتها المواطن عبر تويتر ما يلي:

– كهرباء لمخططات المنح (جوهرة العروس طيبة).

– استكمال مشاريع الصرف الصحي (المنار الحمدانية الفلاح أبحر الشمالية…)

– دعم جودة الحياة بمدينة جدة (تشجير شبكات ري أرصفة بطابع جديد – استفادة قصوى من مياه الصرف المعالجة)

– دعم القضاء على العشوائيات بشكل نهائي دون استثناء

– إعادة سفلتة كل الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية بمقاييس وجوده عاليه والحرص على موازنة مستوى الإسفلت مع غرف التفتيش وغيرها

– إعادة النظر على خط الحرمين المنكوب

– توسعة شوارع الأحياء الداخلية

مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة

– تغيير الإنارة بأنواع أقوى وشكل حضاري أكثر

– إزالة التلوث البصري من الشوارع أو الأراضي الفارغة وغيرهم

– إعادة النظر على الأرصفة وارتفاعها ووضع أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة للعبور

– إنشاء مصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في جسور المشاة لتسهيل حركتهم

– إزالة كل الشاليهات والكبائن والعشوائيات ذات السور الطويل في أبحر وفتح البحر، لأنه يعتبر متنفساً عاماً للسكان والزوار والسياح.

مكافحة القوارض والحشرات

– دوار الجمل وكل دورات جدة إما تتصغر أو تزال ومدخل أبحر بجوار دوار الجمل ضيق ويسبب حوادث المطلوب توسعته ويزال الرصيف

– إنارة الشوارع المظلمة ورصف الشوارع والحفر

– الشد على بلدية جدة في مكافحة القوارض والحشرات

– لا بد من حل لزحمة الشوارع الرئيسية ومعالجة الاكتظاظ المروري

مشكلة الإنترنت والاتصالات والألياف

ومن ضمن مطالب الأهالي أيضا حل بعض المشاكل المتعلقة بالخدمات ومنها:

– انقطاع الكهرباء

– شبكة الصرف الصحي

– عدم التشجير

– البعوض والمياه الراكدة

– الأرصفة المتهالكة

– جسر أبحر والاختناقات المرورية

– شبكة المياه

– عدم وجود أنشطة لجميع الفئات بأسعار رمزية

– عدم وجود شواطئ مناسبة للجميع

تفعيل النقل العام وحملة تشجير

ويطالب أهالي محافظة جدة من المحافظ الجديد الاهتمام بالتشجير لاسيما مثل حملة التشجير في الرياض، وتشمل المطالب أيضا ما يلي:

– زيادة للمدارس والمستشفيات الحكومية

– تفعيل النقل العام

– حملات مكثفة للقضاء على الأجانب المخالفين

– إعادة النظر في مديري الدوائر الحكومية وإبقاء الأكفاء فقط

– حملة تشجير مثل الرياض

– هيئة ملكية خاصة بمدينة جدة

– الاستعجال في العمل للدائري الشرقي

– الاهتمام أكثر بأحياء شرق جدة

– تحسين الطرق وخاصة الطرق الكبيرة مثل طريق الحرمين