أكد الاختصاصي النفسي متعب المرشدي أنه يجب تدخل عاجل للجهات المختصة لإيقاف تدخل المشاهير وفتواهم في الاستشارات النفسية.

فيديو | الاختصاصي النفسي متعب المرشدي لـ #الراصد: نحتاج تدخل عاجل الجهات المختصة لإيقاف تدخل المشاهير وفتواهم في الاستشارات النفسية#طب_النفس pic.twitter.com/BZlkrCXk3k — الراصد (@alraasd) May 30, 2022

قصة صادمة:

كما روى المرشدي، خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، قصة امرأة لم تنم 3 أيام بسبب ذنوبها مثلما شخصها نفسيًّا إمام المسجد.

ولفت المحلل إلى أن امرأة جاءت العيادة تبكي، وقالت: إمام المسجد أخبرني أن سبب إعادتي للوضوء أكثر من مرة بسبب ذنوبي.

وتابع: “كانت المرأة تعيد الوضوء مرة أو مرتين بسبب الوسواس القهري، وعندما سألت إمام مسجد قال لها ربك ابتلاكِ بسبب ذنوبك، والمرأة ظلت 3 أيام لم تنم بسبب مدة العقوبة وتقول لي ما سويت شيء بحياتي”.