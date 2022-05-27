كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مبرر لجنة الانضباط بعد إصدارها عقوبات بتغريم نادي الاتحاد ماليًا دون حرمانه من جماهيره بعد إلقاء قارورات مياه في لقاء الهلال الاثنين الماضي.

#وليد_الفراج: سألنا عن قرار لجنة الانضباط، والرد: القرار كان مبني على خطأ غير جسيم ولا يستدعي إصدار العقوبة الأعلى، وقرار منع الجمهور السابق كان من عقوبة معلقة#الاتحاد_الهلال اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁧#شاهد pic.twitter.com/CAMxZntAKC — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 26, 2022

وقال الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” سألنا على قرار لجنة الانضباط، والرد أن الغرامة كانت مالية فقط لأن الـ6 قوارير لم يتسببوا في إصابة أي شخص مما يستدعي إصدار عقوبة أعلى”.

وأضاف الفراج: ” عقوبة حرمان الاتحاد من جماهيره في مباراة، كانت معلقة ومرتبطة بعقوبة سابقة هذا هو الأمر”.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق كانت قررت تغريم العميد ماليًا 45 ألف ريال بسبب إلقاء 6 قارورات للمياه في مباراة الهلال بعد احتفال سالم الدوسري بهدفه أمام مدرجات جمهور العميد.