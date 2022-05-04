واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بقيادة مدربه اليوناني جورجوس دونيس، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

الفتح يواصل الاستعداد:

وانطلقت تدريبات النموذجي بعمليات الإحماء، وقام دونيس بعد ذلك بتكثيف الجوانب التكتيكية على مساحات مختلفة من خلال التحرك بدون كرة والضغط على حاملها.

واختتم دونيس مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بمناورة على مساحة منتصف الملعب طبق خلالها طرق لعب متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي، وأوقف المدرب اليوناني اللعب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

النموذجي يواجه الاتحاد:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.