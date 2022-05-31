غادرت بعثة منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أليكانتي الإسبانية.

منتخب السعودية يطير لإسبانيا

ونشر حساب منتخب السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة بعثة الأخضر من مطار الملك خالد الدولي متجهة إلى أليكانتي، لخوض أولى مراحل برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022.

ويخوض الأخضر معسكرًا بداية من اليوم وحتى التاسع من يونيو المقبل، وسيلعب المنتخب مباراتين وديتين، الأولى مع كولومبيا، يوم 5 يونيو، والثانية ضد فنزويلا في التاسع من الشهر ذاته.

ويأمل رينارد في تجهيز لاعبي الأخضر فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، وتصحيح الأخطاء قبل خوض المعسكرات النهائية، استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر المقرر إقامتها، شهر نوفمبر المقبل.

الأخضر في المونديال

ويتواجد انتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا، وتطمح كتيبة رينارد في التألق وتجاوز مرحلة المجموعات.