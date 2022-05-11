توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة العظمى لتتراوح من 46- 49 درجة.

فيديو | موجة حارة ورياح نشطة تؤثر على بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/ajV7Xg1xy9

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2022

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الجمعة إلى يوم الاثنين على الأجزاء الداخلية للمنطقتين، تشمل العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ويمتد تأثير هذه الموجة الحارة إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق “ينبع، رابغ، جدة” والسواحل الجنوبية لمنطقة تبوك “أملج”.

ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، والتي تتسبب في انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية على تلك المناطق.

توقعات حالة الطقس:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة.