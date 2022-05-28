فتح موسم جدة 2022 أبوابه لاحتضان المواهب وصقل القدرات الشابة في مجال الفن التشكيلي؛ ممن شهدت أروقة المنطقة نماذج من أعمالهم الفنية الحية التي تغنوا من خلالها بمخزون جدة القديمة الثقافي العريق.

وأبرزت منطقة جدة التاريخية تفاصيل أخرى لجماليات المكان وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والذكرات التي حكتها لجيل اليوم؛ حيث تعد المنطقة ضمن مناطق موسم جدة التي يجد الزائر في كل زواياها وساحاتها الماضي بكل عراقته؛ حيث تتنوع بداخلها المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها المنطقة.

ويتصدر فعاليات جدة التاريخية؛ معرض يضم معلومات تفصيلية شاملة عن تاريخ نشأة مدينة جدة، وسبب تسميتها، وحاراتها، وسكانها، وقصة سورها، وحكايات بواباتها وأهم المعالم المعمارية، بحيث يتعرف الزائر على كل تفاصيل المنطقة.

الجدير بالذكر أن منطقة جدة التاريخية تشهد كل يوم إقامة فعالية شعبية حية، وعروض فلكلورية شعبية، كما تتزين ساحاتها بلوحات فنية مستوحاة من تراث المنطقة رسمتها أيادي مجموعة من الفنانين التشكيلين المشهورين، كذلك عرض تجارب عددٍ من الهواة الذين بدؤوا يكتسبون الخبرة والجماهيرية مع انطلاق الموسم.