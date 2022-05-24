كشف الإعلان التشويقي لفيلم Thor: Love and Thunder الجديد، عن العديد من نقاط الحبكة الرئيسية، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الحاسمة، حيث تعود ناتالي بورتمان بدور جين فوستر، وكريستيان بايل بدور الشخصية الشريرة المرعبة الجديدة.

موعد طرح Thor: Love and Thunder

وما أن تم طرح الإعلان التشويقي حتى تصدر مواقع البحث ومنصات التواصل الاجتماعي؛ نظرًا لما يتمتع به الفيلم من شهرة عالمية، وكان أبرز سؤال هو: متى يتم طرح الفيلم في السينمات؟

وبحسب موقع Screen Rant فإنه سيتم إصدار الفيلم في دور السينما في 8 يوليو، مع إطلالات جديدة للعديد من الشخصيات الرئيسية، فمن الواضح أن Thor 4 سيقدم حبكة مثيرة للإعجاب بجانب بعض الأسئلة المشوقة التي لم يتم الإجابة عنها من قبل.

ماذا كشف المقطع الدعائي للفيلم؟

ويكشف المقطع الدعائي للفيلم عن المزيد من قصص بعض الشخصيات الشهيرة مثل غور وزيوس، وتشير اللقطات إلى أنه بعد أحداث Avengers: Endgame يغادر الأسغارديان الأرض مع حراس المجرة من أجل إيجاد هدف جديد، كما يهيئ لمشاهد صادمة بين ثور وكريستيان بيل.

كما كشف المقطع عما حل بمستعمرة New Asgard، فبعد صعود فالكيري إلى العرش، يبدو أن المجتمع أصبح منطقة جذب سياحي شهيرة، حيث تظهر العديد من سفن الرحلات البحرية، فضلًا عن ملعب للجولف ومبانٍ جديدة.

كما يبدو أن ثور سيحصل على مساعدة من قِبل حراس المجرة Guardians of the Galaxy.