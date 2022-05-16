من المتوقع أن تعود بطولة العالم للراليات إلى الشرق الأوسط مرة أخرى، حيث تقول التقارير الحديثة إن السعودية تستضيف الحديث جنبًا إلى جنب مع الفعاليات العالمية الأخرى، مثل الفورمولا 1، والفورمولا إي، ورالي داكار.

مفاوضات بطولة العالم للراليات في السعودية متقدمة

وبحسب موقع Dirtfish الأمريكي الرياضي، فإن المعلومات لا زالت قليلة بهذا الشأن، مثل أين سيتم إقامة الفعاليات تحديدًا؟، لكن من جهة أخرى، أكد الموقع على أن المفاوضات في حالة متقدمة، وسيكون هناك حدث ملحمي داخل حدود السعودية.

وتابع التقرير: يستعد السعوديون لإعادة إحساس المغامرة الحقيقي لبطولة العالم للراليات، وسيكون هذا الحدث مختلفًا، ففي حين كانت استضافة كينيا حدثًا رائعًا، إلا أنه من المتوقع أن تتفوق المملكة عليها وتأخذنا إلى حيث لم تأخذنا بلد من قبل.

وقال الموقع الأمريكي: إلى الآن، فالمعلومات المتاحة تقول إن السباق سيكون على طراز رالي داكار في الصحراء، حيث تتوافر هناك مجموعة من التلال المميزة، مما يضفي إثارة على الحدث لم نشهده من قبل.

كما من المتوقع أن يكون هناك ثلاثة أنماط مختلفة من الطرق لكل يوم، بدءًا من الطرق البركانية، مثل حرّة رِهاط، وهي أكبر حقل حمم في السعودية، وتقع تحديدًا بين المدينة المنورة شمالًا، ووادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة جنوبًا لتغطي مساحة تقدر بحوالي 20 ألف كيلومتر مربع، علمًا بأنه في حرة رهط يوجد أكثر من 700 فوهة بركانية.

ومن تلك الطرق البركانية المثيرة إلى الجبال والتلال في الصحراء إلى الطرق الأخرى المدهشة في المملكة والتي سنكتشفها معًا عند مشاهدة بطولة العالم للراليات في المملكة.

تأثير الرياضة على تطور السياحة السعودية

وقال الموقع الأمريكي: السعودية تتغير بفضل رؤية 2030، والتي لا تقتصر على تطوير قطاعات الصحة والتعليم بل أيضًا السياحة والرياضة، باختصار أنها تتعلق بالمستقبل.

وساعدت الفعاليات الرياضية مثل الـ WWE و Formula E إلى تعزيز السياحة السعودية عن طريق اجتذاب الآلاف إلى المملكة والتعرف عليها.

واختتم التقرير قائلًا: في حال صحت التقارير، فإنه يمكننا القول إن عصر بطولة العالم للراليات التي ركزت على أوروبا قد ولى، وستأتي السعودية كبديل رائع.