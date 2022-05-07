تحدث موقع Blooloop البريطاني عن خطة السعودية لبناء مدينة ملاهٍ نفطية بحرية عملاقة فيما يُعرف باسم منتزه The Rig، قائلًا إنه يهدف إلى توفير فرصة فريدة للبلاد لعرض قوة صناعة النفط المحلية لديها بالإضافة إلى جذب السياح الدوليين.

وتابع: لك أن تتخيل أنه بإمكانك القفز من فوق منصة نفط أو التزحلق داخل أنبوب بترول.

تهدف السعودية الآن إلى الترويج للسياحة الترفيهية بين حدودها على المدى الطويل، وعلى الجانب الآخر تهدف أيضًا إلى التميز في الإنتاج المحلي من النفط الخام، وهو العمود الأكثر حيوية لاقتصادها، حيث يعتقد المسؤولون اعتقادًا راسخًا أن النفط الخام سيظل جزءًا مهيمنًا في سلة الطاقة العالمية لسنوات قادمة ويتطلب استثمارات مستدامة.

وفي سبيل ذلك، تم الجمع بين الهدفين في منتزه The Rig، فهو منتزه ترفيهي يتضمن بناء مدينة ملاهي، كما أنه أيضًا يعرض قوة صناعة النفط المحلية، وقد أعلن عنه صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر من العام الماضي.

وصف مشروع منتزه The Rig

هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم، ويتمثل في تحويل منصات النفط البحرية إلى مدينة ألعاب ترفيهية، وذلك على مساحة 150 ألف متر مربع، ويجمع بين الألعاب الترفيهية والضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب البحرية، وقد صمم المكان ليكون مثاليًا لعشاق الرياضات الجريئة والمغامرات حيث سيكون هناك أنشطة مثل ركوب الأفعوانية والقفز بالحبال والمظلات، كما يتضمن 3 فنادق و11 مطعمًا وزعوا على عدد من المنصات المتصلة، لذلك فهو من ضمن المنتزهات الأكثر إثارة وتميزًا في العالم.

ويوفر المشروع فرصة فريدة للسعودية لإظهار القوة صناعة النفط المحلية وجذب السياح.

تكلفة مشروع ذا ريغ

ولفت موقع Blooloop البريطاني إلى أن المشروع يأتي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ويمكن أن يشمل ما يصل إلى أربع منصات بحرية مرتبطة بجسور، وقد تم إطلاق طلب تقديم العروض من قبل شركة تطوير حديقة النفط (OPDC)، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

ومن المتوقع أن يصل الضيوف إلى منتزه The Rig بالعبّارات أو اليخوت أو السفن السياحية أو الهليكوبتر.