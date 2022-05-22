قال موقع Tn Live News الهندي إن السعودية تكثف جهودها لتطوير نموذج مستدام للسياحة، وذلك بعد أن ظهرت تحذيرات جديدة رهيبة من الأمم المتحدة تحذر من خطورة البصمة البيئية للسياحة.

وتابع الموقع أن جهود المملكة ستجعلها في طليعة مجال السياحة المستدامة بين الأمم.

وأضاف التقرير: تأثيرات الطقس المتطرف تعيق صناعة السياحة، لذلك يجب أن تكون معالجة تغير المناخ في صميم بناء سياحة أكثر مرونة، ولا توجد مرونة بدون الاستدامة، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل وأكثر مرونة للملايين حول العالم الذين يعتمدون على السياحة.

وقدمت رؤية المملكة 2030 بالفعل مخططًا لاستراتيجية اقتصادية تحويلية وطموحة للغاية للبلد، ويمكن أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لمجال السياحة، لاسيما حين الوضع في الاعتبار استغلال تراث السعودية وثقافتها وكرم الضيافة بها.

التغير المناخي رصاصة مؤلمة للسياحة

وقال العلماء إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السياحة ستزداد بنسبة 25% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2016، وتلك النسبة إذا تركت دون معالجة فإنه يمكن اعتبارها بمثابة رصاصة مؤلمة للقطاع، حيث يبدأ الزوار في تحديد تأثير تغير المناخ وأخلاقياته على اختياراتهم للوجهات.

السعودية راعية للسياحة المستدامة

واستطرد الموقع قائلًا: بالنظر إلى خطط الدول السياحية العالمية بشأن السياحة المستدامة نجد أنه يُنظر للسعودية على أنها راعية لها.

وفي هذا الشأن، قال مدير برنامج الدراسات العليا في كلية ماريوت للضيافة وإدارة السياحة، جوناثان داي، إنه يشيد بطموح والتزام المملكة مضيفًا: أعتقد أنها يمكن أن تصبح رائدة في التنمية المستدامة.

وأضاف: بالنظر إلى جهود المملكة في تطوير السياحة والمساهمة بشكل كبير في تحديات الاستدامة فأنا متأكد من أن السعودية يمكنها الانضمام إلى الوجهات الرائدة في التنمية المستدامة.

واستطرد: تمتلك المملكة الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية لدعم أهداف الاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية، بل وقيادة الطريق في الجهود المبذولة في مجال السياحة الخضراء.