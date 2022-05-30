قال تقرير جديد إن هاتف iPhone 14 Pro القادم سيحتوي على ميزة جديدة مقتبسة من ساعة آبل ألا وهي ميزة وضع العرض دائم التشغيل always-on display mode.

وهذه الميزة مشابهة لهواتف الآندرويد التي تعرض دائمًا المعلومات الأساسية مثل الوقت ومستوى البطارية على الشاشة مع وضعية الحفاظ على الطاقة، وعلى ذلك، فمن المتوقع أن يكون الآيفون الجديد قادرًا أيضًا على عرض المعلومات الأساسية في كل مرة يتحرك فيها الهاتف.

نظام التشغيل الجديد في iPhone 14 Pro

ومن المتوقع أن تكون الميزة جزءًا من نظام التشغيل iOS 16 القادم والذي من المتوقع الإعلان عنه في مؤتمر المطورين العالمي للشركة الأسبوع المقبل وتحديدًا من 6 إلى 10 يونيو، حيث سيعمل كنظام تشغيل على هواتف الآيفون الجديدة والتي منها iPhone 14 Pro المتوقع أن يكشف عنه عملاق التكنولوجيا هذا الخريف، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقال موقع بلومبرغ إن آبل كانت تخطط لطرح ميزة العرض الدائم للشاشة في iPhone 13 العام الماضي، لكن تأجلت الخطط بسبب احتياج عملاق التكنولوجيا إلى مزيد من الوقت لتطوير بلوحات LTPO التي تعمل على حل مشكلة استنزاف البطارية.

وهذه الخاصية موجودة بالفعل في ساعات آبل الذكية والتي يتم فيها استخدام ما يُسمى بـ لوحات أكسيد متعدد الكريستالات ذات درجة حرارة منخفضة (LTPO) ، والتي يمكنها توفير الطاقة مع تشغيل الشاشة، ومن المتوقع أن يتم استخدامها أيضًا في iPhone 14 Pro و Pro Max.