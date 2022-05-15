إذا كنت تخطط لعطلة قريبًا، فقد تفيدك ميزة خرائط قوقل الجديدة، والتي أُطلق عليها اسم immersive view، وهي تجمع بين التجوّل الافتراضي والصور الجوية، بحيث تسمح لك باستكشاف الأماكن بشكل مدهش.

وقالت نائبة رئيس قوقل، ميريام دانيال، في شرح الميزة الجديدة من خرائط قوقل: ستتمكن من تجربة شكل الأحياء أو المعالم أو المطاعم أو الأماكن بشكل عام بطريقة تشعرك وكأنك هناك قبل أن تطأ قدمك خطوة واحدة، لذا، سواء كنت مسافرًا إلى مكان جديد أو تبحث عن شيء ما، فإن العرض الشامل immersive view سيساعدك بشكل لا لبس فيه.

ميزة خرائط قوقل تنافس آبل

وهذه الميزة الجديدة مشابهة جدًا لميزة الوضع ثلاثي الأبعاد لخرائط آبل، والذي تم إطلاقها العام الماضي، وأوضحت الشركة قائلة حينها: تقدم خرائط آبل طريقة جديدة للتنقل في المدن بخريطة ثلاثية الأبعاد مذهلة بصريًا، وتوفر تفاصيل غير مسبوقة للأحياء والمناطق التجارية والمراسي والمباني والمزيد.

وتابعت: الآن يمكن للمستخدمين مشاهدة تفاصيل المدينة، وعلامات الطرق الجديدة، ومئات من المعالم مثل تمثال الحرية في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن.

وفي حين تم إطلاق خاصية خرائط آبل في العام الماضي، إلا أن الميزة الجديدة لخرائط قوقل تم الإعلان عنها في مؤتمر Google I / O هذا الأسبوع.

وجاء في المؤتمر: اليوم، بفضل التقدم في رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الذي يسمح لنا بدمج المليارات من صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية معًا لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم، نقدم طريقة جديدة تمامًا للاستكشاف باستخدام الخرائط، بحيث يمكن للمستخدمين استكشاف المدن فعليًا من الأعلى، قبل النقر على شوارع أو مبانٍ معينة لرؤيتها وكأن المستخدم أمامها.