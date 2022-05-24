تألق لاعب الهلال ميشيل ديلغادو بشكل لافت ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وساهم في فوز الزعيم بالكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لاعب الهلال ميشيل يتألق:

ونجح لاعب الهلال ميشيل ديلغادو في تسجيل هدفين بالكلاسيكو، لتكون أول أهدافه في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويصبح ثاني لاعب هلالي يحرز ثنائية في البطولة هذا الموسم، وذلك وفقًا لـ”سوفاسكور”.

وقبل لاعب الهلال ميشيل ديلغادو، يعود آخر لاعب برازيلي سجل ثنائية بقميص الزعيم في الدوري السعودي للمحترفين هو كارلوس إدواردو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق موسم 2019/ 2020، في 5 أكتوبر 2019.

وكان لاعب الهلال ميشيل ديلغادو قد تعرض لانتقادات من الجماهير خلال الفترة الماضية، خاصة في مباراة الفيحاء بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها الزعيم، وطالب البعض برحيله، قبل أن يتألق في الكلاسيكو.

الهلال يستعد لمواجهة أبها:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأزرق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السابع برصيد 34 نقطة.