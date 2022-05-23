حسم نادي ميلان الإيطالي، مصير نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي أمس الأحد.

وكان ميلان نجح في حسم لقب الدوري رقم 19 له، بعد فوزه على نادي ساسولو بثلاثية دون رد في الجولة الـ38، حيث سجل الفرنسي أوليفيه جيرو هدفين والإيفواري فرانك كيسيه هدفًا.

عرض ميلان لتجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش

تقارير صحفية أشارت إلى أن ميلان يرغب في التجديد لـ إبراهيموفيتش مقابل راتب سنوي قدره مليوني يورو ونصف المليون مع تقديم مكافآت وحوافز إضافية، خاصة أن عقد اللاعب السويدي انتهى بنهاية الموسم الحالي.

كان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان قبل عامين، وساهم في فوز الميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عامًا، منذ آخر تتويج للروسونيري بلقب الدوري الإيطالي موسم 2010/2011 مع المدرب ماسيمليانو أليغري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال زلاتان إبراهيموفيتش إنه سيساهم وبكل قوة في عودة ميلان لمنصات التتويج وقد نفذ وعده بالمساهمة في نيل ميلان للقب الدوري الإيطالي، رغم غيابه في الكثير من المباريات في موسم 2021/2022 بسبب الإصابة.

ورغم كثرة الإصابات، لكن إبراهيموفيتش نجح في إحراز 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإيطالي.

ميلان يواجه الإنتر في السعودية

يذكر أن ميلان سيواجه جاره إنتر ميلان في السعودية لتحديد بطل كأس السوبر الإيطالي.