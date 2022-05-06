رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير الحدود الشمالية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية.

وعبر سموه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي منطقة الحدود الشمالية كافة، تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.