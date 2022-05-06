يسعى المدير الفني اليوناني جيورجيوس دونيس لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، وقيادته لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

دونيس يخوض مباراته الرابعة ضد الاتحاد

وتُعد مباراة الفتح ضد الاتحاد اليوم هي الرابعة التي يخوضها دونيس أمام العميد في الدوري السعودي للمحترفين، حيث واجهه 3 مرات من قبل حينما كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وواجه دونيس الاتحاد للمرة الأولى في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2014/ 2015، وفاز الهلال بثلاثية دون رد، فيما فاز العميد في مواجهتي الموسم التالي بنتيجة 4/3 و1/0 بالجولتين 5 و18.

الفتح ضد الاتحاد

ويلعب الفتح ضد الاتحاد، عند الساعة 6:50 مساء يوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد نادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.