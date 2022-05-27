سخر الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ الألماني، من أنباء اقتراب اللاعب السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي من صفوف البايرن في صيف 2022.

وقال مولر: “إذا اهتم بايرن ميونخ بضم كل لاعب يُذكر في التقارير الصحفية، سنجد أن هناك 45 لاعبًا انضموا لصفوف الفريق، وسأصل لمقر التدريبات في يوليو المقبل، لأرى اللاعبين الجدد في البايرن”.

بايرن ميونخ ينافس سان جيرمان لضم ساديو ماني:

وكانت صحيفة Bild الألمانية ذكرت أن وكيل ماني اجتمع مع أحد مسؤولي بايرن ميونخ لفتح المفاوضات لانضمام اللاعب السنغالي لصفوف الفريق البافاري بعد نهاية موسم 2021/ 2022.

ويرغب البايرن في ضم ماني صاحب الـ29 عامًا في حال رحل النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة الإسباني.

وسيتنافس بايرن ميونخ مع فريق باريس سان جيرمان لضم ماني.

ماني يتحدث عن مستواه:

وفي وقت سابق، تحدث ماني عن مستواه هذا الموسم قائلًا: “نعم أعتقد أن الموسم الحالي الأفضل لي، لأنني فزت بأهم بطولة في مسيرتي وهي كأس الأمم الإفريقية 2022. هذا منحني القوة لخوض تحديات جديدة مثل نهائي التشامبيونز ليج”.

وعن تتويج ريال مدريد باللقب 13 مرة، قال ماني: “في الحقيقة لا أعرف كم مرة فاز بها لكن هذا ليس المهم. المهم هو يوم السبت الذي سنخوض فيه أهم مباراة بالموسم ونركز للغاية من أجل فعل كل شيء ممكن لنحقق الفوز”.

وبشأن نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس الذي يتميز بالسرعة، مثله في ليفربول، علق ساديو ماني لصحيفة “ماركا”، قائلًا: “بصراحة هذا ليس الأهم بالنسبة لي. الأهم كيفية استغلال سرعتي لاقتحام دفاعهم وتسجيل الأهداف”.