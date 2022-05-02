أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي سون هيونج سون سعادته بتجاوز عقبة ليستر سيتي.

فوز توتنهام ضد ليستر سيتي

ولعب توتنهام ضد ليستر سيتي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح السبيرز في الفوز بنتيجة 3/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير رصيده إلى 61 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 42 نقطة في المركز الـ11.

سون سعيد بتحقيق الفوز

وقال سون خلال تصريحاته بعد نهاية المباراة: “من الجيد دائمًا الفوز بالمباراة بهذه الطريقة، ثلاثة أهداف في الدوري الإنجليزي ليست سهلة، ولكننا قدمنا أداءً رائعًا واستحقينا الفوز”.

وأضاف: “من المهم دائمًا التسجيل مع انطلاق المباراة، خاصة عندما تلعب في ملعبك.. تحدثنا عن الرغبة في تسجيل الركلات الثابتة وعملنا بجد حقًا، لقد نفذنا بعض التكتيكات في التدريبات، ويسعدنا التسجيل بهذه الطريقة”.

وواصل نجم فريق توتنهام تصريحاته قائلًا: “إذا لم نسجل الأهداف، فسنكافح، وكان هدف هاري مهمًا حقًا”.

الفريق أهم من لقب هداف البريميرليج

وبشأن المنافسة على لقب هداف البريميرليج، علق سون قائلًا: “هذا ليس مهمًا بالنسبة لي. تسجيل الأهداف جيد حقًا، لكن لا يمكنك التسجيل بمفردك، أنت بحاجة إلى الفريق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إذا سنحت لي الفرص فسأحاول التسجيل، الحذاء الذهبي هو حلم دائمًا ولكن الفريق هو الأهم، نريد أن ننهي الموسم متأهلين لدوري الأبطال، فأنا أريد أن ألعب في دوري الأبطال”.