واسى الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد، فريق ليفانتي وجماهيره بعد تأكد هبوطه أمس الخميس لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ماذا قال نجم ريال مدريد ؟

وقال مودريتش عبر حسابه في “تويتر” : ” ليس من الجيد أن ترى فريقًا يهبط، كل التشجيع لفريق ليفانتي وجماهيره”.

يذكر أن الريال كان هزم فريق ليفانتي بسداسية دون رد، وكان ضمن مسبقًا التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه على نادي إسبانيول.

وأنهى الريال، الشوط الأول مسجلاً 4 أهداف عبر الفرنسي فيرلاند ميندي ومواطنه كريم بنزيما والبرازيلي رودريغو والبرازيلي فينسيوس جونيور في الدقائق الـ13 والـ19 والـ34 والـ45.

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، واصل الريال تألقه الهجومي ليضيف هدفين عبر فينسيوس جونيور الذي سجل الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين الـ 69 والـ84.

ريال مدريد في صدارة الليجا

وبعد تلك الخسارة الثقيلة، أصبح رصيد الريال 84 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب بـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه لـ دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويستعد الريال لمواجهة نادي ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن ريال مدريد كان ضمن التأهل لنهائي دوري الأبطال، بعد إقصائه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما تأهل ليفربول على حساب فريق فياريال الإسباني.