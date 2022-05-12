نفدت التذاكر المخصصة لجماهير الاتحاد في الكلاسيكو ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نفاد التذاكر المخصصة لجمهور الاتحاد

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نفذت تذاكر جماهير الاتحاد “الأفراد” في لقاء الهلال الأحد المقبل والملعب بيكون “فل”.. وبإذن الله فالكم الفوز”.

وتم طرح تذاكر الكلاسيكو بالأمس، وطمأن رئيس العميد، أنمار الحائلي الجماهير، حيث أكد أنه وجه بعدم رفع أسعار تذاكر الدرجة الموحدة عن أسعارها المعتادة، نظرًا لأهمية المواجهة ودورهم في دعم وتحفيز اللاعبين.

كلاسيكو الجولة الـ27

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.