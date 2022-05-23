أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن نفاد تذاكر الكلاسيكو أمام نادي الهلال الذي يقام الليلة في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء نفاد التذاكر وسط توقعات بحضور 60 ألف متفرج في مباراة ستحسم بنسبة كبيرة بطل دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي 2021/2022.

حكم كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال

وسيدير مباراة الاتحاد ضد الهلال، الحكم محمد الهويش صاحب الـ 35 عامًا كحكم ساحة ويعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان كحكمين مساعدين وسامي الجريس حكمًا رابعًا وعبدالله الشهري حكمًا للفيديو ومحمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

سبب تغيير الحكم البرازيلي

وبوقت سابق، أثار اعتراض نادي الاتحاد على تعيين الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مباراة الهلال بالجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل.

وقال الناقد الرياضي عثمان أبو بكر في تصريحات لـ برنامج ” المنصة” الإذاعي في إذاعة ” ألف ألف”: ” الحكم البرازيلي سامبايو حكم سيئ السمعة ببلاده، وليونيل ميسي تحدث عنه مسبقًا بأنه حكم مسيء ولا يعطي الفرق حقها”.

وأضاف عثمان أبو بكر: ” الغريب أن الجانب الهلالي مُصر على هذا الحكم”.