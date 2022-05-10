أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي يعلن ضم هالاند

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا رسميًا اليوم يؤكد من خلال التوصل إلى اتفاق مبدئي من أجل انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو المقبل، مضيفًا: “الصفقة متوقفة الآن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب”.

وذكر خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي مانشستر سيتي سيدفع 60 مليون يورو للتعاقد مع هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند.

وأكدت تقارير أن هالاند سيوقع مع مانشستر سيتي عقدًا ممتدًا حتى صيف عام 2027، سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، ليتساوى مع نجم السيتيزنز، البلجيكي كيفين دي بروين.

السيتي يسعى لحصد البطولات

وجاءت هذه الصفقة في ظل رغبة إدارة النادي الإنجليزي بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية بالموسم الجديد.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من الفوز في 27 مباراة، والتعادل 5 مرات، وخسر 3 لقاءات.