يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مميز مع مدربه بيب غوارديولا ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يتأهل لربع النهائي

ولعب مانشستر سيتي ضد سبورتنغ لشبونة البرتغالي على ملعب الاتحاد بالأمس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في الفوز بخماسية دون رد في مباراة الذهاب التي أُقيمت في البرتغال، لتخطف كتيبة بيب غواديولا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

غوارديولا يُعادل فيرجسون

وتُعد هذه المرة الـ12 في تاريخ بيب غوارديولا التي يتأهل فيها إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليُعادل رقم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، السير أليكس فيرجسون، كأكثر من صعد إلى هذا الدور من البطولة.

كما نجح مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمعادلة هذا الرقم أيضًا، بعد قيادته المرينغي لتجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك وفقًا لـ “بي بي سي”.