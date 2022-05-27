ظهر هتان باهبري بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

هتان باهبري يتألق

وشارك هتان باهبري في 31 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 13 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما تألق هتان باهبري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري أبطال آسيا، حيث لعب 4 مباريات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف من 6 تسديدات على المرمى، وصنع 7 فرص للتهديف.

ويتواجد هتان باهبري في قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعدادًا لمعسكر إسبانيا، في إطار المرحلة الأولى من الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يواجه الرائد اليوم

على الجانب الآخر، يلعب الشباب ضد الرائد عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.