ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على الصعيد الهجومي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في عام 2022.

الهلال يتألق هجوميًا

ولم يسجل أي فريق أهدافًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2022 أكثر من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في إحراز 30 هدفًا حتى الآن.

ويُعد الزعيم ثاني أقوى الفرق هجوميًا هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 51 هدفًا من 25 مباراة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد القائمة برصيد 58 هدفًا من 26 لقاء.

الاتفاق يستضيف الزعيم غدًا

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الأزرق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.