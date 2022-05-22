دائمًا ما تكون مباريات الهلال والاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية سواء كانت في الدوري أو كأس الملك أو في بطولات آسيا تُغلف بالإثارة والتنافس الشديد، كما هو الحال في مباراة الغد في الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف حسم لقبًا غاليًا لـ الهلال

تنافس الزعيم مع الاتحاد على دوري 2021/2022، يعيد للأذهان التنافس الشديد الذي كان بين الفريقين في دوري موسم 2007/2008، حيث حسمه الأزرق في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد في جدة بهدف سجله ياسر القحطاني نجم الهلال السابق بشعر رأسه.

هذا الهدف ساهم في حسم الزعيم للقب الدوري عام 2008 في الجولة الأخيرة، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد الذي أصبح وصيفًا.

السيناريو يتكرر بعد 14 عامًا

وبعد مرور 14 عامًا، يتكرر السيناريو مجددًا ويتنافس الاتحاد مع الزعيم على لقب الدوري وتكون المباراة في جدة كما كانت في 2008، حيث إن فوز الزعيم غدًا سيقلص الفارق لـ 3 نقاط بينه وبين الاتحاد، أما فوز الاتحاد فسيزيد الفارق إلى 9 نقاط.