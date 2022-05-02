البروتين جزء حيوي من النظام الغذائي اليومي للجميع، وهو يساعد على بناء العضلات، وتوفير الطاقة الحيوية، كما يساعد على حرق السعرات الحرارية، لكن فكما يُقال، الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فإذا تناولت الكثير منه فإن ذلك يسبب مشاكل كبيرة.

ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الكثير من البروتين؟

1- رائحة فم كريهة:

إذا تناولت الكثير من البروتين، يبدأ جسمك في حرق الدهون والبروتينات للحصول على الطاقة، من خلال عملية تسمى الكيتوزية، وقد تكون هذه أخبارًا جيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص وزنهم، لكن العملية لها وجه آخر، وهي رائحة الفم الكريهة، وذلك ينتج من ارتفاع مركب الكيتون في الجسم، والذي لا يخفيها أي قدر من تنظيف الأسنان.

2- زيادة الوزن على المدى الطويل:

تشتهر الأنظمة الغذائية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بسرعة، ولكن الآثار طويلة المدى لهذه الحميات يمكن أن تؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن، بحسب موقع Daily Health Post الصحي.

3- أضرار الكُلى:

الأغذية التي تتضمن البروتين مثل الدجاج وشرائح اللحم، تحتوي أيضًا على النيتروجين، والذي لا يسبب مشكلة عند تناوله بكميات معتدلة، لكن عندما تستهلك معدلات أكبر مما يحتاجها جسمك، فإن كليتيك تحتاج إلى العمل لوقت إضافي للتعامل مع النيتروجين الزائد، الأمر الذي يسبب أضرارًا دائمة للكلى على المدى الطويل.

4- الجفاف:

كمية النيتروجين الزائدة الموجودة في الطعام الذي يتضمن البروتين، يجعلك تشعر بالجفاف، ويمكنك مواجهة هذا التأثير الجانبي عن طريق زيادة كمية المياه التي تتناولها أو تقليل تناول البروتين.

5- النقرس:

من المعروف أن المرء يُصاب بمرض النقرس عندما يتناول الكثير من البروتين الزائد عن احتياجات الجسم، ومرة أخرى فإن ذلك بسبب كمية النيتروجين الزائدة التي تؤدي إلى إجهاد الكليتين ما يؤدي بدوره إلى إفراز المزيد من حمض البوليك الذي يتجمع حول مفاصل أصابع القدم مما يؤدي إلى تكوين بلورات حمض البوليك المؤلمة التي تسبب النقرس.

6- الغثيان:

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من البيض ومخفوقات البروتين إلى إجهاد الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى عسر الهضم والغثيان.

ما هي كمية البروتين التي يجب تناولها؟

يحتاج الشخص البالغ في المتوسط ​​إلى حوالي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًّا، أي ما يعادل 56 جرامًا من البروتين يوميًا للرجال و46 جرامًا للنساء.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بسرعة، فقد يكون اتباع نظام غذائي غني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات مفيدًا على المدى القصير، لكن لا يجب أن تستمر هذه الحميات لمدة تزيد عن بضعة أسابيع.