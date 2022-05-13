تعالج التوابل أو تمنع أكثر من 600 حالة طبية، وتظهر الدراسات باستمرار أنها تتفوق على بعض الأدوية من حيث التنوع والتوافر وعدم السمية وقلة الأضرار الجانبية، بالإضافة إلى الفعالية، ومن ضمن تلك النباتات الكركم، بحسب موقع Daily Health Post.

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن الكركم يحارب السمنة عن طريق تعديل الخلايا الدهنية، وذلك من خلال مادة الكركمين، وهو المركب النشط في الكركم له القدرة على تحويل لون خلايا الدهون البيضاء إلى اللون البني، ماذا يعني ذلك؟

تختلف الخلايا الدهنية في اللون بسبب كثافة الميتوكوندريا المليئة بالحديد، والخلايا الدهنية البنية تحتوي على الكثير من الحديد، وبالتالي فهي أكثر نشاطًا من خلايا الدهون البيضاء، ويعني هذا أنها تحرق السعرات الحرارية، بينما على العكس من ذلك، فإن الخلايا الدهنية البيضاء تخزن الدهون.

ويميل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى وجود فائض من الدهون البيضاء، علمًا بأنه يجب أن تبلغ مستويات الدهون البيضاء ذروتها في الطفولة وليس البلوغ، كما يجب العلم أن دهون البطن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

الكركم يعزز الدهون البنية

وبحسب الدراسة الحديثة، فإن الكركم قادر على تغيير نمط الخلية، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في بنيتها ووظائفها، وذلك عن طريق تحفيز إنتاج الميتوكوندريا الجديدة.

الأمر الآخر أنه عن يحفز إنتاج إنزيمان مسؤولان عن تحلل وتكسير الدهون، ويمنع إنتاج دهون جديدة.

ينظم النبات أيضًا التوازن الأيضي، والذي غالبًا ما يكون غير متوازن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ووُجد في الأشخاص محل الدراسة، أن بعضهم تمكن من إنقاص وزنه من 2 إلى 3 كيلوجرامات في الأسبوع مع اتباع نظام غذائي جيد، ودون اختلاف في تغيير نمط الحياة.

فوائد الكركم الأخرى

وثبت أن النبات فعال نفس فعالية الأدوية الموصوفة في علاج الاكتئاب ويمكن النظر إليه على أنه بمثل أهمية التمارين الرياضية من جهة الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما يمنع كذلك تطور مرض السكري.