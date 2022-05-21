كشف القانوني الرياضي أحمد الأمير، حقيقة إغلاق قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد شكوى نادي النصر ضده وضد حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الاتحاد.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما في سبتمبر الماضي حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر، وهو ما يريده الطرف الآخر.

سبب التأخر في إصدار القرارات:

ونفى القانوني أحمد الأمير ما تردد في الساعات الماضية حول إغلاق قضية حمد الله؛ بثبوت تورط الاتحاد والنجم المغربي، في التحريض والتلاعب بالنتائج.

وقال الأمير في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي”: إن القضية لا تزال منظورة، أمام الجهات المختصة، حيث إن التأخر في إصدار القرارات الرسمية؛ يعود إلى الرغبة في عدم الوقوع بأخطاء، يجعل من السهل نقضها.

وأضاف: “إذا ثبت أن هناك تلاعبًا بنتائج المباريات في قضية حمد الله، سيتم تحويلها إلى لجنة الانضباط والأخلاق، لإصدار العقوبات”.