حسم القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أحمد الأمير، الجدل الذي أثير بعدم اختصاص غرفة فض المنازعات بإصدار العقوبات.

غرفة فض المنازعات مختصة بإصدار العقوبات:

وعلق أحمد الأمير قائلًا: “غرفة فض المنازعات هي الجهة القانونية المختصة في إيقاع العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة ولها السلطة العليا في ذلك”.

وتابع الخبير القانوني حديثه قائلًا: “الدفع بعدم اختصاص الغرفة في إيقاع العقوبات الرياضية كلام مسترسل ويخالف اللائحة المحلية والدولية”.

ونشر أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ومستندات تؤكد صحة حديثه بشأن قرارات الغرفة.

عقوبة محمد كنو:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).