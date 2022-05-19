يُعد مالك العبدالمنعم أبرز الغائبين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في مواجهة الهلال اليوم، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه هذا الموسم.

مالك العبدالمنعم يتألق

وتعرض مالك العبدالمنعم قبل أسبوعين بإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وأجرى عملية جراحية، ليتأكد غيابه لمدة 6 أشهر.

وتألق مالك العبدالمنعم في النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ساهم في تسجيل 5 أهداف من أصل 7 سجلهم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في البطولة.

وسجل مالك هدفًا وصنع هدفين ضد أبها، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وصنع هدفًا أمام الباطن، وسدد كرة قوية أمام الاتحاد، تصدى لها غروهي، ليكملها محمد أبو سبعان في الشباك.

الهلال ضد الفيحاء اليوم

وتتجه أنظار الجماهير، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يأمل الفيحاء لتكليل مجهوده المميز هذا الموسم، وحصد البطولة لأول مرة.