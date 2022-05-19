يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد جحفلي لموصلة تألقه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة.

الهلال والفيحاء في النهائي اليوم

وتتجه أنظار الجماهير، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لمتابعة مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تفوقه، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة العاشرة في تاريخه، فيما يأمل الفيحاء لتكليل مجهوده المميز هذا الموسم، وحصد البطولة لأول مرة.

جحفلي يتألق بمباريات الكأس في الجوهرة

وخاض محمد جحفلي نهائيين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة، ولعب دورًا بارزًا بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باللقبين، ما يحفزه لترك بصمة جديدة اليوم.

وتمكن جحفلي من تسجيل هدف التعادل في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر برأسية رائعة عند الدقيقة 119 في الشوط الإضافة الثاني من المباراة النهائية نسخة 2017، لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأزرق.

ولعب جحفلي مع الهلال ضد الأهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2017، وسجل هدف التقدم عند الدقيقة 77 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 2/1، وأحرز كارلوس إدواردو الهدف الثالث، وقلق السومة الفارق من ركلة جزاء، ليفوز الزعيم باللقب بنتيجة 3/2.