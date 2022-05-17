أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أنه يمكن أخذ لقاح الفيروس الحليمي ولقاح كورونا معًا، للبنات في سن 9 إلى 13 عامًا كمرحلة أولى؛ بهدف منع سرطان عنق الرحم.

وقال عسيري إن لقاح الفيروس الحليمي يمكن أخذه قبل أو بعد أو مع لقاح كوفيد 19، ولا حاجة للفصل بينهما لمدة زمنية محددة؛ لكون لقاح كورونا مثل بقية اللقاحات.

كما أكدت وزارة الصحة، في وقت سابق، لقاح فيروس الورم الحليمي آمن بناءً على عدد من الأبحاث والدراسات الطبية.

تطورات فيروس كورونا

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 630 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المستجد “كوفيد 19″، ليصبح بذلك إجمالي حالات الإصابة 759,856 حالة.

وأضافت الصحة، في التقرير اليومي لكشف حالات كورونا، أنه تم تسجيل 406 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 744,327 حالة ولله الحمد.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9,118 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6,411 حالة.