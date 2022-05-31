ترغب إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع مدير فني جديد، ليرتبط اسمها بالسويسري لوسيان فافر، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

أنباء عن تعاقد النصر مع لوسيان فافر:

وأكدت تقارير صحافية، مساء اليوم الثلاثاء، أن النصر توصل لاتفاق مع لوسيان فافر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل، ويتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي.

وعلق الصحافي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على هذه الأنباء، قائلًا: “حتى الآن لا يوجد اتفاق مع السويسري لوسيان فافر لتدريب النصر”.

وتفاعلت الجماهير على “تويتر” مع هذا الخبر، حيث تمنت أن تنجح الإدارة النصراوية في استقدام لوسيان فافر الموسم المقبل؛ نظرًا لامتلاكه مسيرة مميزة خاصة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

النصر هذا الموسم:

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الحزم في ملعبه، فيما يستضيف الفتح ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة من الفوز في 17 مباراة، والتعادل 4 مرات، وخسر 7 لقاءات.