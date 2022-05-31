يُخيم الغموض على مصير المدير الفني الروماني كوزمين كونترا مع الاتحاد، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

غموض مصير كوزمين كونترا

ووقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقدًا مع كوزمين كونترا حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويوجد بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًا لموسم رياضي واحد بناء على رغبة الطرفين.

وكانت مدة تفعيل هذا البند حتى نهاية شهر أبريل الماضي، ولكن فضلت الإدارة الاتحادية تعليق تفعيله؛ والانتظار حتى نهاية الموسم الحالي، فيما أكدت وكيلة أعماله الرومانية أنا ماريا برودان، امتلاكه أكثر من عرض.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع كونترا في الفترة الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تعادل مع الفتح، وخسر ضد الهلال والطائي.

الاتحاد في الدوري

وأصبح موقف كتيبة كونترا صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيد الاتحاد عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.