تسعى إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الشباب يفاوض الحارس الكوري:

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة الشباب تسعى لتدعيم صفوف الفريق قبل نهائيات دوري أبطال آسيا، لتدخل في مفاوضات مع حارس فريق كاشيوا الياباني، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، خاصة أنه سيتم قيده كلاعب آسيوي.

ولعب كيم سيونج جيو في صفوف العديد من الأندية، ومنها؛ الثنائي الكوري هيونداي وأولسان، وفيسيل كوبه الياباني، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاشيوا في 13 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 7 لاعبين أجانب في صفوفه خلال الموسم الرياضي الحالي، وهم؛ إياغو سانتوس، ألفريد ندياي، لوسيانو فييتو، باولينيو، كارلوس جونيور، جون ماري وإيفر بانيغا.

الليوث في دوري أبطال آسيا:

ونجح الليوث في تصدر مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويضرب موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف الأوزبكي، يوم 3 فبراير المقبل.