أثارت إصابة سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول في الهلال، قلق جماهير النادي وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد الاثنين المقبل في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفرج شارك في مباراة الهلال والفيحاء أمس بنهائي كأس الملك حيث تعرض لشد عضلي في المباراة التي انتهت بتتويج الفيحاء بلقب الكأس.

إصابة سلمان الفرج بسيطة:

وقال الإعلامي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر”: إن الفرج تعرض لشد بسيط ولن يغيب عن التدريبات المقبلة مما يعني إمكانية مشاركته في لقاء الاتحاد.

بينما كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، لاعب الهلال، عن إصابته في إصبع القدم بعد مشاركته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان جانغ تعرض للإصابة في المباراة التي حسمها الفيحاء لمصلحته بركلات الجزاء الترجيحية، مما أثار قلق الهلاليين حول مدى قدرته على التواجد في التشكيلة الأساسية لـ مباراة الاتحاد.