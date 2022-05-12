تطمح إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، ليرتبط اسمها بنجم الفتح، المغربي مراد باتنا.

نادي الاتحاد يسعى لضم مراد باتنا

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع مراد باتنا، بسبب الإصابات العديدة التي يُعاني منها عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود، وخوفًا من تعرض النجم فهد المولد للإيقاف لفترة طويلة.

وانضم مراد باتنا صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في صيف عام 2020، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وظهر بشكل مميز مع النموذجي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.