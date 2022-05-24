أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مواصفات الجوالات التي يطلبها المستهلك من الخارج قد تؤثر على الاستخدام والاتصال بالشبكة.

تدري إن مواصفات الجوال اللي تطلبه من خارج المملكة ممكن يأثر على جودة استخدامك واتصالك بالشبكة؟ #اعتمد_على_المعتمد وتأكد من مطابقة الجوال عبر: https://t.co/suvfTCmcuy 🔗 pic.twitter.com/gYHpwaMr6s

— هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (@CITC_SA) May 23, 2022



وبينت في مقطع فيديو على صفحتها الرسمية أن بعض أنواع الجوالات قد تكون غير جيدة في الاتصال بالشبكة، خصوصًا التي يتم شراؤها من المتاجر العالمية أو أثناء السفر.

خضوع الجوالات للمواصفات الفنية

وأشارت إلى أن الجوالات تخضع لمواصفات فنية تتواءم مع الشبكات الخاصة بكل دولة، كما دعت المواطنين للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المعتمدة من الهيئة عبر موقعها الرسمي، قبل شراؤه.

جهود هيئة الاتصالات

يذكر أن المملكة قد توجهت لمجال التحول الرقمي للخدمات كافة، ما رفع من كفاءة الأجهزة والتطبيقات الحكومية والخاصة، فضلًا عن التطبيقات الخدمية، وميز سوق الجوالات السعودي.

كما حصلت على جائزة الريادة الحكومية التي يمنحها الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة، والتي تهدف إلى تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.