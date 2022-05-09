في خضم منافسة شرسة بسوق التراسل الفوري على جذب ثقة وتعلق المستخدمين لتعظيم الأرباح، أطلق تطبيق “واتساب” 3 تحديثات جديدة، في توقيت اعتبره خبراء مبكرًا عن المنتظر، وهو ما دعا إلى التساؤل حول أسباب العجلة.

3 تحديثات:

وتتضمن التحديثات الثلاثة، خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 جيجا بايت، ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك، وفق موقع “ذا فيرج” الأمريكي المختص في التكنولوجيا.

بإطلاق ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل، وهي خدمة موجودة على تطبيقات أخرى؛ مثل “ماسنجر” و”سلاك” و”تليجرام”، أصبح بإمكان مستخدمي “واتساب” الآن التفاعل مع الرسائل بطريقة سريعة بواسطة الرموز التعبيرية في كل فقاعة دردشة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين إضافة رمز إيموجي من بين 6 رموز مختلفة إلى رسالة بدلًا من كتابة رد.

مشاركة الملفات الضخمة:

ويمكن اعتبار إمكانية مشاركة الملفات الضخمة التي يصل حجمها حتى إلى 2 جيجا بايت، قفزة هائلة بالعودة إلى الحد السابق على التحديث الجديد البالغ 100 ميجا بايت، حيث سيتمكن المستخدمون من إرسال صور عالية الدقة أو مقاطع فيديو بحجم كبير في أوساط الأعمال وبين الأصدقاء، وينهي كابوس اضطرارهم لضغط الأشياء قبل إرسالها عبر “واتساب”.