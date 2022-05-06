وضع المنظمون الأمريكيون، أمس الخميس، قيودًا صارمة على من يمكنه تلقي لقاح كوفيد-19 من شركة جونسون آند جونسون بسبب خطر الإصابة بمتلازمة تخثر الدم النادرة، وهي أحدث انتكاسة للحقنة.

الحقنة للبالغين:

وقالت إدارة الغذاء والدواء: إنه يجب إعطاء حقنة جونسون آند جونسون للبالغين، التي حصلت على تصريح من الولايات المتحدة في فبراير 2021، فقط للذين لا يستطيعون تلقي لقاح مختلف أو لا يمكنهم الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 المصرح بها أو المعتمدة، أو لأولئك الذين يطلبون لقاح جونسون أند جونسون على وجه التحديد.

وأوصت السلطات الأمريكية لأشهر بأن يستخدم الأمريكيون، الذين يرغبون بالحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19، لقاح فايزر أو موديرنا بدلًا من ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

سبب التقييد:

وقال مسؤولو إدارة الغذاء والدواء في بيان: إنهم قرروا تقييد لقاح شركة جونسون آند جونسون بعد إجراء مراجعات أخرى على البيانات المتعلقة بخطر الإصابة بجلطات دموية مهددة للحياة في غضون أسبوعين من التطعيم.

ويعد القرار هو أحدث قيود على لقاح الجرعة الواحدة من جونسون آند جونسون، الذي طغت عليه لقاحات أكثر فعالية من فايزر وموديرنا منذ فترة طويلة.