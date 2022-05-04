أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن عدد الإصابات والوفيات المسجلة الجديدة لفيروس كورونا عالميًّا مستمر في التراجع خلال الأسبوع الماضي، باستثناء منطقتين، وبهذا يستمر انخفاض العدد الذي بدأ في مارس.

3.8 مليون إصابة جديدة:

وفي تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، قالت منظمة الصحة: إن هناك نحو 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف وفاة الأسبوع الماضي، بتراجع 17 بالمائة و3 بالمائة خلال الأسبوع على الترتيب.

لكن تلك الأرقام يعتقد أنها أقل بكثير من الحصيلة الحقيقية لـ”كوفيد 19″، بينما يزداد تجاهل عدد أكبر من الدول للفحص الموسع والمتابعة.

لكن المنظمة أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنحو الثلث في إفريقيا، و13 بالمائة في الأمريكتين.

قفزة في الوفيات بالهند:

وهناك أيضًا قفزة بنحو 70 بالمائة في الوفيات سجلت في الهند، رغم أنها أرجعت لتأخر الإبلاغ لا لتفشي جديد للمرض.

والأسبوع الماضي، قالت السلطات في جنوب إفريقيا: إنها لاحظت ارتفاعًا في عدد حالات “كوفيد 19″، وأرجعته للمتحور “بي إيه 4” عن السلالة “أوميكرون”، لكنها أوضحت أنه من السابق للأوان القول ما إذا كان ذلك نتيجة موجة جديدة للمرض.