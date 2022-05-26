أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية؛ ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1443/1444هـ).

موعد التقديم

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان لها عبر “تويتر”: “للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية ابتداءً من يوم الخميس (10 /11 / 1443هـ)، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/علوم طبيعية) ابتداءً من يوم (الخميس) الموافق (15 /12 / 1443هـ).

طريقة التقديم

ودعت وزارة الدفاع، الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة) (اضغط هنا).

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة (اضغط هنا).