​افتتحت وزارة الطاقة يوم الأحد الماضي، فرع الإدارة العامة للرقابة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يأتي ضمن خطة تعزيز الدور الرقابي على أنشطة قطاع البترول والغاز وتنظيم استخداماته في السوق المحلي في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى الامتثال مما ينعكس إيجابيًّا على الخدمات المقدمة، ويهدف إلى الحد من الهدر لموارد الطاقة.

تعزيز الدور الرقابي:

وتأتي خطة تعزيز الدور الرقابي في المملكة من خلال افتتاح عدة فروع في مختلف مناطق المملكة، وذلك لضمان تطبيق بنود نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ونظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية بأعلى كفاءة، مما يحفز تطوير هذه القطاعات وتحسين مستوى الخدمة.

وتستهدف الوزارة لافتتاح 10 فروع متوزعة في مناطق المملكة خلال عامي 2022م و2023م، ويعد فرع محافظة جدة الرقابي الفرع الثالث بعد افتتاح وتشغيل كل من فرعي مدينة الرياض بمنطقة الرياض، ومدينة الظهران في المنطقة الشرقية، حيث تم افتتاح الأخير في شهر نوفمبر من عام 2021م وتم دعم جميع الفروع بالكوادر البشرية، والإمكانيات المادية والفنية لتحقيق مستهدفات الوزارة.

تنظيم ومراقبة:

وتقوم الوزارة من خلال هذه الإدارة بتنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالبترول والغاز، والتي تشتمل على سبعة أنشطة رئيسية وهي أنشطة البيع والنقل والتوزيع والتخزين والاستيراد والتصدير والاستخدام بغرض الحرق أو مدخلًا (لقيم) في عمليات الصناعة، إضافة إلى قياس مستوى امتثال الاستثمارات في هذه الأنشطة التجارية، وفرض العقوبات والغرامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.​​