أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أنه في حالة وجود زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: لا ننظر للشائعات حول زيارة الرئيس الأميركي #بايدن لـ #السعودية، وإذا كان هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية #المملكة_في_دافوس#SaudiAtDavos#الإخبارية pic.twitter.com/4DdMX8PjoN

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 24, 2022

وخلال مشاركته في منتدى دافوس رد وزير الخارجية على سؤال حول ما تردد بشأن زيارة بايدن للسعودية بالقول: أنا لا أتحدث عن الشائعات ولكن إن كان هناك زيارة في المستقبل سيعلن عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

التوافق الخليجي

وأشار وزير الخارجية إلى أن مؤتمر قمة العلا شهد تعزيز المواقف الموحدة بين دول مجلس التعاون، سواء من أفغانستان أو القضايا التي تركز عليها دول المجلس وهناك آلية للتشاور حول العديد من القضايا للوصول إلى رؤية توافقية وتابع أن دول المجلس لديها رؤية مستقبلية متشابهة.