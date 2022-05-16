قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.

وبحسب وكالة رويترز، تابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر للطاقة في البحرين، إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاج السوق لذلك.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن الآن نركز محليًا لتحقيق هذا الهدف، متابعًا أن الإنتاج قد يصل إلى 13.2-13.4 مليون برميل يوميًا في نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.

العراق ترفع إنتاج النفط

وفي الوقت نفسه، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لبلاده تصل إلى 4.9 مليون برميل يوميًا وستصل إلى خمسة ملايين بنهاية العام. وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يهدف إلى زيادة طاقته إلى ستة ملايين برميل يوميًا بحلول 2027.

حقل الدرة للغاز الطبيعي

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية والكويت يمضيان في تطوير الاتفاقيات حول حقل الدرة للغاز الطبيعي، متابعًا: نحن نمضي مع الكويت في هذا الشأن، حيث تريد البلدان العمل معًا في أي مناقشات لتوفيق المصلحة المشتركة في الموارد بينهما.