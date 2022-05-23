قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع “أوبك بلس”، يضم روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.
وأضاف في تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة نظراً إلى حالة عدم اليقين في السوق، لكنه أكد أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجوداً، مضيفا أن على العالم أن يقدر قيمة تحالف المنتجين.
الجدير بالذكر أن “أوبك بلس” التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يومياً.
المملكة في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للطاقة في البحرين الأسبوع الماضي، إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاج السوق لذلك.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن الآن نركز محليًا لتحقيق هذا الهدف، متابعًا أن الإنتاج قد يصل إلى 13.2-13.4 مليون برميل يوميًا في نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.
العراق ترفع إنتاج النفط
وفي الوقت نفسه، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لبلاده تصل إلى 4.9 مليون برميل يوميًا وستصل إلى خمسة ملايين بنهاية العام. وأضاف أن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يهدف إلى زيادة طاقته إلى ستة ملايين برميل يوميًا بحلول 2027.
حقل الدرة للغاز الطبيعي
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية والكويت يمضيان في تطوير الاتفاقيات حول حقل الدرة للغاز الطبيعي، متابعًا: نحن نمضي مع الكويت في هذا الشأن، حيث تريد البلدان العمل معًا في أي مناقشات لتوفيق المصلحة المشتركة في الموارد بينهما.
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