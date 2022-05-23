قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع “أوبك بلس”، يضم روسيا، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف في تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة نظراً إلى حالة عدم اليقين في السوق، لكنه أكد أن “أوبك بلس” ستزيد الإنتاج إذا كان الطلب موجوداً، مضيفا أن على العالم أن يقدر قيمة تحالف المنتجين.

الجدير بالذكر أن “أوبك بلس” التزمت باتفاقها لعام 2020 والذي بموجبه يرفع أعضاء التحالف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية تبلغ 430 ألف برميل يومياً.

المملكة في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة في طريقها لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2026 أو بداية عام 2027.