أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، اليوم الاثنين، أن السعودية بدأت إصلاحات قطاع الطيران بأكثر من 100 مليار دولار في القطاع العام والخاص حتى نهاية العقد الحالي، مؤكداً أنه سيتم تدشين مركزين لأفضل شركات الطيران في جدة والرياض.

مؤتمر مستقبل الطيران

وأوضح الجاسر خلال افتتاح أعمال “مؤتمر مستقبل الطيران”، أن المملكة ستكون خلال الـ 10 سنوات القادمة قائداً ومركزاً للطيران في منطقة الشرق الأوسط، وكشريك اختاره المشغلون من جميع أنحاء العالم.

وتوقع الجاسر، أن يصل عدد المسافرين إلى 300 مليون مسافر ونقل 5 ملايين طن من البضائع والربط بين 250 وجهة.

تعافي قطاع الطيران

وأشار إلى أن قطاع الطيران العالمي بدأ يتعافى من أزمة جائحة “كورونا”، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تحمل فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، قد افتتح اليوم (الاثنين)، أعمال “مؤتمر مستقبل الطيران”، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.